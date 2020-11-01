المصل واللقاح: لقاح الأنفلونزا الموسمية ليس له دور في الوقاية من كورونا (فيديو)

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قال مصطفي محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح (فاكسيرا)، إن لقاح الأنفلونزا الموسمية يكتسب أهمية خاصة هذا العام كونه يواكب انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن اللقاح وسيلة للحماية من العدوى خلال فصل الشتاء المقبل.



وأضاف "محمدي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أن لقاح الأنفلونزا ليس له دور في الوقاية من فيروس كورونا، ولكن توصيات منظمة الصحة العالمية بضرورة أخذه هذا الشتاء يرجع إلى التشابه الكبير بين أعراض الفيروسين.



وتابع: "كورونا والأنفلونزا الموسمية مرضين فيروسيين يستهدفوا بشكل أساسي الجهاز التنفسي، ولذلك فعند التطعيم بلقاح الأنفلونزا نعطي الجسم مناعة ضد الأنفلونزا ويكون أجسام مناعية ضده، وبالتالي تخفف الضغط على الأطباء الصغار من الشك فيما إذا كانت الإصابة بكورونا أو بالأنفلونزا".



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99452 حالات حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 170 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 107555 حالات من ضمنهم 99452 حالة تم شفاؤها، و6266 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية