باتشيكو يطالب الزمالك بضم مدافع ومهاجم سوبر
الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:57 م
محمد الدمتناوي
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أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلب التعاقد مع لاعبين لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وقال عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على "النهار"، أن باتشيكو طلب تدعيم الصفوف بلاعب مدافع متميز في ظل الإصابات التي يعاني منها خط الدفاع داخل الفريق.
وتابع عمر ربيع ياسين، أن باتشيكو طلب أيضًا التعاقد مع مهاجم أجنبي، ليكون بديلًا لمصطفى محمد المرشح للاحتراف في الشتاء المقبل.
ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الرجاء المغربي، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراة الذهاب، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما في الدار البيضاء.