باتشيكو يطالب الزمالك بضم مدافع ومهاجم سوبر

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلب التعاقد مع لاعبين لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.


وقال عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على "النهار"، أن باتشيكو طلب تدعيم الصفوف بلاعب مدافع متميز في ظل الإصابات التي يعاني منها خط الدفاع داخل الفريق.


وتابع عمر ربيع ياسين، أن باتشيكو طلب أيضًا التعاقد مع مهاجم أجنبي، ليكون بديلًا لمصطفى محمد المرشح للاحتراف في الشتاء المقبل.


ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الرجاء المغربي، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراة الذهاب، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما في الدار البيضاء.

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