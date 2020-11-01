نصف مليون إصابة في 24 ساعة.. موجة كورونا الثانية تهدد العالم

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تمثل الموجة الثانية من جائحة كورونا، خطرا لا يستهان بها، يهدد دول العالم كافة، لا سيما مع الحصيلة القياسية التى يتم تسجيلها فى مختلف الدول، والتى وصلت يوم الأربعاء الماضى إلى نصف مليون حالة إصابة خلال 24 ساعة فقط، الأمر الذى يثير مخاوف عدة من أن الموجة الثانية، التى تعد أشد فتكا من سابقتها، ستواصل حصد مزيد من الارواح، ما لم يتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



وفى ظل الارتفاع الملحوظ فى أعداد حالات الإصابة، والوفيات، عالميا، تشتد الحاجة إلى إنتاج وتطوير لقاح فعال، لعلاج الفيروس، الذى لا يزال ينتشر فى العالم كانتشار النار فى الهشيم، مخلفا المزيد من الضحايا، حتى كسرت دول عدة حاجز المليون إصابة بالفيروس.



ويخوض الكثير من الباحثين، من مختلف دول العالم، سباقا محموما من أجل التوصل إلى اللقاح المنتظر، الذى قد ينقذ البشرية من هذا الوباء الفتاك، بينما تعكف منظمة الصحة العالمية على متابعة اللقاحات التى يتم الإعلان عنها فى مختلف الدول، والتجارب التى تجرى على تلك اللقاحات للتأكد من فعاليتها فى القضاء على الفيروس قبل إنتاجها وطرحها للتداول بين المرضى.



فى الوقت الذى تقوم فيه الكثير من الدول بالعودة إلى إجراءات الغلق تدريجيا، من خلال تشديد الإجراءات الاحترازية، أملا فى السيطرة على الفيروس، والحد من انتشاره.



الولايات المتحدة



تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، دول العالم، من حيث أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد التى تم تسجيلها، ومن حيث أعداد حالات الوفاة، فوصل إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، منذ بداية الجائحة، إلى 9 ملايين، 407 آلاف، و653 حالة إصابة، بينما بلغ إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس 236 ألفا، و121 حالة وفاة.



الهند



وحلت الهند فى المركز الثانى عالميا، من حيث أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم تسجيل 25 ألفا، و893 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، على مدار الـ24 ساعة الماضية، بينما تم تسجيل 275 حالة وفاة.



وارتفع إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، منذ بداية الجائحة، إلى 8 ملايين، و208 آلاف، و774 حالة، بينما بلغ إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس 122 ألفا، و424 حالة وفاة.



البرازيل



حلت البرازيل فى المركز الثانى عالميا، من حيث أعداد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وارتفع إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، فى البرازيل، منذ بداية الجائحة، إلى 5 ملايين، و535 ألفا، و605 حالات، بينما بلغ إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس 159 ألفا، و902 حالة وفاة.



روسيا



وحلت روسيا فى المركز الرابع عالميا، من حيث أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم تسجيل 18 ألفا، و665 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، على مدار الـ24 ساعة الماضية، بينما تم تسجيل 245 حالة وفاة.



وارتفع إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، منذ بداية الجائحة، إلى مليون، و636 ألفا، و781 حالة، بينما بلغ إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس 28 ألفا، و235 حالة وفاة.



فرنسا



وحلت فرنسا فى المركز الخامس عالميا، من حيث أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فارتفع إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، منذ بداية الجائحة، إلى مليون، و367 ألفا، و625 حالة، بينما بلغ إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس 36 ألفا، و788 حالة وفاة.



إحصائيات كورونا عالميا



وفى المجموع، على مستوى العالم، بلغ إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، على مستوى العالم، 46 مليونا، و182 ألفا، و839 حالة، بينما بلغ إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، مليون، و197 ألفا، و26 حالة وفاة.