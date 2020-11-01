رئيس البرلمان العربي يتلقى برقية تهنئة من رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:33 م
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي
وكالات
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تلقى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي برقية تهنئة من صاحب المعالي فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين بمناسبة توليه منصب رئيس البرلمان العربي.

 

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان لرئيس مجلس النواب بمملكة البحرين، معبراً عن فائق التقدير والاحترام للمشاعر النبيلة التي تضمنتها رسالة التهنئة.

 

وأكد حرص البرلمان العربي على الارتقاء بعلاقات التنسيق والتعاون بين البرلمان العربي والمجالس والبرلمانات العربية والدفع بها إلى آفاقٍ أوسع خدمةً لقضايا الأمة العربية، ومواصلة جهود البرلمان العربي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والتصدي للتحديات التي تواجهها ولكل من يُحاول التدخل في شؤونها الداخلية لزعزعة الأمن والاستقرار.

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