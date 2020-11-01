الحقيقة الكاملة لقصف أذربيجاني لرتل يضم رئيس "جمهورية قره باغ"

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
وكالات
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زعمت وسائل إعلام أذربيجانية وتركية بأن غارات جوية أذربيجانية استهدفت رتلا يضم رئيس جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا، أرايك هاروتيونيان.

 

وادعت بعض التقارير غير المؤكدة أن القصف الأذربيجاني أسفر اليوم الأحد عن مقتل هاروتيونيان الذي كان داخل إحدى العربات العسكرية ضمن الرتل، لكن مكتب رئيس الجمهورية غير المعترف بها دوليا سرعان ما نفى صحة هذه الادعاءات.

 

وشدد المتحدث باسم رئيس الجمهورية المعلنة ذاتيا، فاغرام بوغوسيان، في حديث لوكالة "سبوتنيك-أرمينيا"، على أن هاروتيونيان لا يزال بسلامة ويستمر في أداء مهامه.

 

وسبق أن أعلنت الحكومة الأذربيجانية أوائل أكتوبر عن إصابة هاروتيونيان، ونفت الجمهورية المعلنة ذاتيا ذلك حينئذ أيضا وظهر رئيسها منذ ذلك الحين مرارا أمام عدسات الصحفيين.

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