بدء فترة الصمت الدعائي.. الجدول الزمني لانتخابات النواب في محافظات المرحلة الثانية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهم، اليوم الأحد، نتائج انتخابات مجلس النواب، فى محافظات المرحلة الأولى، فيما بدأت فترة الصمت الدعائى لانتخابات البرلمان فى محافظات المرحلة الثانية، تمهيدا لإجراء الانتخابات.

وبحسب الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس النواب، الذى سبق أن أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، تجرى انتخابات المرحلة الثانية فى الخارج على مدى 3 أيام هى: الأربعاء والخميس والجمعة، 4، و5، و6 نوفمبر الحالى، وعلى مدى يومى السبت والأحد، 7، و8 نوفمبر الحالى، فى الداخل.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس النواب فى محافظات المرحلة الثانية.

- بدء فترة الصمت الدعائى، يوم الأحد 1 نوفمبر 2020.

- طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين المقيمين فى الخارج لمقار البعثات الدبلوماسية، يومى الإثنين والثلاثاء، 2، و3 نوفمبر 2020.

- الانتخاب فى الخارج على مدى 3 أيام، الأربعاء، والخميس، والجمعة، 4، و5، و6 نوفمبر 2020.

- الانتخاب بالداخل على مدى يومى السبت والأحد، 7، و8 نوفمبر 2020.

- آخر موعد للتقدم بالتظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة، فى موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات.

- الفصل فى التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة.

- إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره.

- إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر 2020.


وعقب الانتهاء من انتخابات مجلس النواب فى محافظات المرحلة الثانية، يتم استئناف العملية الانتخابية مجددا فى محافظات المرحلة الأولى ثم محافظات المرحلة الثانية، لإجراء جولة الإعادة بين المرشحين الذين جاءت نتائجهم بخوض جولة الإعادة فى دوائرهم الانتخابية، ويتم ذلك على النحو التالى:

- استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة، يوم الإثنين، 2 نوفمبر 2020 للمرحلة الأولى، و16 نوفمبر 2020 للمرحلة الثانية.

- الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة، خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، فى موعد أقصاه يوم الثلاثاء، 3 نوفمبر 2020 للمرحلة الأولى، و17 نوفمبر 2020 للمرحلة الثانية.

- فصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون، على مدى 10 أيام، من الأربعاء إلى الجمعة، 4 نوفمبر 2020 إلى 13 نوفمبر 2020 للمرحلة الأولى، و18 نوفمبر إلى 27 نوفمبر 2020 للمرحلة الثانية.

- بدء فترة الصمت الدعائى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلى لكل دولة، يوم الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 للمرحلة الأولى، و2 ديسمبر 2020 للمرحلة الثانية.

- طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين المقيمين فى الخارج لمقار البعثات الدبلوماسية على مدى يومى الخميس، والجمعة، 19، و20 نوفمبر 2020 للمرحلة الأولى، و3، و4 ديسمبر 2020 للمرحلة الثانية.

- انتخاب الإعادة فى الخارج، على مدى 3 ايام، السبت، والأحد، والإثنين، 21، و22، و23 نوفمبر 2020 للمرحلة الأولى، و5، و6، و7 ديسمبر 2020 للمرحلة الثانية.

- انتخاب الإعادة فى الداخل على مدى يومى الإثنين، والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020 للمرحلة الأولى، و7، و8 ديسمبر 2020 للمرحلة الثانية.

- الفصل فى التظلمات الخاصة بعمليتى الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، فى موعد أقصاه يوم الإثنين، 30 نوفمبر 2020 للمرحلة الأولى، و14 ديسمبر 2020 للمرحلة الثانية.

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