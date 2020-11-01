رسالة 'الوطنية للانتخابات' للشعب وأعضاء مجلس النواب الجدد

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حرص المواطنين على المشاركة بالاستحقاق الدستوري، والإدلاء بصوتهم في انتخابات مجلس النواب 2020 في مرحلتها الأولى.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة، اليوم، للإعلان عن نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب: "نحث من لم يشارك، أن يؤدي واجبه الوطني تجاه بلده، وأقول لهم لا تسمعوا للشائعات، فلا وجود لها، ولا تعطوا آذان صاغية لأعداء الوطن، مهما زاد الضجيج، فلم يحملوا يومًا خيرًا لمصر، ويرفعون شعار الحرية والديمقراطية، وهم أبعد ما كون عن الحرية والديمقراطية".



ووجه رئيس الهيئة الشكر لرجال الشرطة والجيش، ورجال السلك الدبلوماسي والقنصلي، على ما بذلوه خلال الاقتراع.



ووجه رئيس الهيئة، رسالة إلى نواب المجلس الجدد، قائلًا: "يامن اختاركم الشعب، إن الأمانة عظيمة، والمسؤولية جسيمة، والمهمة صعبة، ولكننا على ثقة أنكم أهل لها، وشعب مصر هو منبع ثقتنا، فاحفظوا ثقتهم، وتجردوا لصالح الوطن والمواطن، وكونوا نوابًا عنهم".



ووجه رئيس الهيئة، إشادة وشكر لكل مؤسسات الدولة، الذين تعاونوا، لتخرج صورتها حضارية، متابعًا: "إننا نجدد العهد، نحن الهيئة الوطنية للانتخابات، أننا نظل واقفين على مسافة واحدة من جميع المرشحين، واحترام القانون والدستور".

