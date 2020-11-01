رسميا.. "الوطنية للانتخابات" تعلن الفائزين بماراثون النواب (مستند)

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:02 م
بوابة الفجر
مروة هيكل
Advertisements
عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بمبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، مؤتمرا لإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وذلك بالسلام الجمهورى في حضور التشكيل الجديد المجلس إدارة الهيئة.

يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب بوابة الفجر الوطنية للانتخابات الفجر

أخبار تهمك

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

منذ حوالي 6 ساعات

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

اتهام مكرر ضد محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة في الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ 43 دقيقة

عاجل.. تأجيل دعوى مرتضى منصور ضد اللجنة الأولمبية

منذ أقل من ساعة

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ حوالي 3 ساعات

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ حوالي 22 ساعة

إصابة نجمة شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يطلب صفقتين جديدتين للزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

"الوطنية للانتخابات": عدد الأصوات الصحيحة بالنظام الفردي 8 ملايين و38 ألفا و209 أصوات

منذ 35 دقيقة

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 ص

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

01:51 م

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

11:48 ص

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

09:03 ص

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

11:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف