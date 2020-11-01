رسميا.. "الوطنية للانتخابات" تعلن الفائزين بماراثون النواب (مستند)

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بمبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، مؤتمرا لإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وذلك بالسلام الجمهورى في حضور التشكيل الجديد المجلس إدارة الهيئة.

يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل.



