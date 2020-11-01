'الوطنية للانتخابات' تشكر القوات المسلحة على نقل القضاة وأوراق الاقتراع

قال المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان، شهدت تعاونًا بين جهات الدولة والهيئة، خاصة القوات المسلحة، التي نقلت ١٢٠٠ قاضي و٧٠ طن من الأوراق الانتخابية للمحافظات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة، اليوم، لإعلان نتائج المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان، أن الهيئة حرصت على تصويت المصريين بالخارج من خلال البريد، حتى لا يُحرم مصري من حقه، نتيجة القيود المفروضة في بلد الإقامة، بسبب تفشي الوباء.



وأكد "إبراهيم" أن الهيئة وضعت إجراءات تضمن سريةة الاقتراع، ونزاهة وشفافية التصويت، وذلك في١٠٢٤٠ اجنة فرعية و٢٧١ لجنة عامة، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، وبتأمين من الشرطة، التي تقدر لهم الهيئة ما بذلوه من جهود مضنية، في سبيل التأمين بحضور مندوبي المرشحين.



وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، عن حضور منظمات المجتمع المدني، التي بلغت ٥٦ منظمة محلية و١٤ دولية و٣ مجالس حقوقية، بالإضافة إلى تغطية ٥١ مؤسسة إعلامية محلية للانتخابات، و١٥٣ مؤسسة إعلامية دولية، وفق الضوابط التي وضعتها الهيئة.



وأكد "إبراهيم" أن العمل انتظم بأغلب اللجان في موعده، ولكن تأخر وصول القضاة في عدد من اللجان، وكانت هناك بعض الشكاوى التي تلقتها الهيئة، وقامت بحلها في الحال، وكانت غير مؤثرة في سير العملية الانتخابية.



وطمأن رئيس الهيئة، الشعب المصري، أن القانون وضع الإطراءات التي تضمن نزاهة الانتخابات، وأجاز الطعن على قرارات الهيئة أمام المحكمة، لافتًا إلى تلقي الهيئة ٢٤٨ طعن، انتهى البعض منهم بعدم قبوله شكلًا، وبعضها رفضها موضوعًا.