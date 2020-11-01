اعترافات مسلح سوري شارك في الأعمال القتالية إلى جانب أذربيجان (فيديو)

استجوبت وزارة الدفاع الأرمنية، اليوم الأحد، شخص قيل إنه مسلح سوري أسر في منطقة قره باغ بعد أن شارك في الأعمال القتالية إلى جانب أذربيجان.

وقال الرجل الأسير الذي يدعى يوسف العابد الحجي، إنه وصل قره باغ لمحاربة "الكفار" وكان من المفترض أن يتلقى راتبا بقيمة ألفي دولار شهريا، بالإضافة إلى مكافأة بمقدار 100 دولار مقابل قطع رأس "كافر".

ويذكر أن الرجل الأسير من أبناء قرية الزيادية الواقعة في ريف جسر الشغور بمحافظة إدلب بشمال غربي سوريا، ومن مواليد عام 1988 ومتزوج ولديه خمسة أطفال.

وكانت وزارة الدفاع الأرمنية، قد نشرت اعترفات مسجلة لشخص آخر ادعى أيضا أنه مسلح سوري تم تجنيده للمشاركة في القتال إلى جانب أذربيجان.

وتبادل الطرفان الأرمني والأذربيجاني في قره باغ الاتهامات باستخدام مسلحين أجانب خلال الجولة الحالية من التصعيد العسكري في منطقة قره باغ المتنازع عليها.