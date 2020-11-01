نجم الزمالك السابق: طارق حامد أفضل من أليو ديانج

فاضل أيمن عبدالعزيز، مدرب ولاعب نادي الزمالك سابقا، بين طارق حامد لاعب وسط الزمالك واليو ديانج لاعب الأهلي.





وقال أيمن عبدالعزيز في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "طارق حامد أفضل من أليو ديانج ولكن المقارنات بين اللاعبين في كرة القدم ظالمة".





وتابع: "كل فرق الدوري المصري تشبه بعضها البعض فيما عدا الأهلي والزمالك".





وتطرق في تصريحاته: "صلاح ريكو وميدو جابر إضافة كبيرة لفريق سيراميكا في موسمه الأهلي في الدوري وأتمنى أن يتولى هيكتور كوبر قيادة فريق مصر المقاصة فنيًا"











