مع قدوم الموجة الثانية.. خريطة إصابات كورونا حول العالم

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تداولت معلومات بشأن ظهور الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد حول العالم، حيث ازدادت الإصابات لتفرض بعض البلدان، حظر تجوال وإغلاق جزئي.



ويرصد "الفجر"، خريطة إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم.



ألمانيا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 14177 حالة إلى 532930 في المجمل، حسب بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.



وأوضح الإحصاء تسجيل 29 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالى إلى 10481.





تخطت المملكة المتحدة اليوم السبت، حاجز المليون إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، بعد تسجيل 21 ألفا و915 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.



الولايات المتحدة

وارتفعت حالات الإصابة في الولايات المتحدة، إلى 05ر9 مليون حالة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



إيطاليا

بينما سجلت وزارة الصحة الإيطالية، نحو 31758 إصابة جديدة، ما يمثل ارتفاعًا قياسيًا للحالات منذ بدء التفشي في إيطاليا.



وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 31758، ليصل إلى مستوى 679430 حالة.



طوكيو

وأعلنت العاصمة اليابانية طوكيو، تسجيل 116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.



وبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في طوكيو 31 ألفا و212 حالة.



النمسا

وسجلت وزارة الصحة النمساوية، 4956 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة.



وقالت الصحة النمساوية في بيان اليوم الأحد "إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 109 آلاف و881 حالة، تعافى منها 69 ألفا و336 حالة، بينما توفي 1130 حالة".



الكويت

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 3 حالات وفاة و608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت الصحة الكويتية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" إن إجمالي الإصابات المسجلة بدولة الكويت ارتفع إلى 126،534 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 782 حالة وفاة.



مصر

بينما وصل إجمالي المسجلين في مصر بفيروس كورونا، هو 107555 حالات من ضمنهم 99452 حالة تم شفاؤها، و6266 حالة وفاة.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.