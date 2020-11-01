لاشين إبراهيم: انتخابات البرلمان كانت تنافسية.. وجائت في ظروف بالغة الصعوبة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:45 م
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
ميسون أبو الحسن
Advertisements

قال المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن إجراءات انتخاب أعضاء مجلس النواب في مرحلتها الأولى انتهت منذ أيام، وتمت تحت إشراف قضائي كامل، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية تفاديًا لتفشي فيروس كورونا، ووسط تأمين كامل من جانب قوات الشرطة.

وأضاف في مؤتمر صحفي للهيئة اليوم، للإعلان عن نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، أن الهيئة سبق ودعت الناخبين للانتخابات، وأعلنت الجدول الزمني، في المدة المحددة للترشح، وتقدم عدد من المرشحين الفرادى والقوائم، وأعدت الهيئة القوائم، والتزمت حدود الشرعية الدستورية في الطعون والتنازلات، ووفاة أحد المرشحين.

وأكد رئيس الهيئة أن عدد المرشحين بلغ 1861 مرشحًا لنظام الفردي،و568 مرشحًا أصليًا واحتياطيًا بنظام القوائم، وأجريت الانتخابات في أيام ٢١ و ٢٢ و ٢٣ خارج مصر، وفي داخلها أيام ٢٤ و ٢٥.

وأوضح "إبراهيم" إن الانتخابات كانت انتخابات تنافسية لمن استوفى الشروط القانونية، وذلك وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، وفي ظل ظروف بالغة الصعوبة في العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا ورغم ذلك استطاع شعب مصر أن يجتاز هذه الظروف، ويثبت للعالم أنه قادر على مواجهة الصعوبات، وخرج ليدلي بصوته في انتخابات حرة نزيهة، وشجعه على ذلك الدول، من تطبيق للإجراءات الاحترازية  حرصًا منها على سلامة الناخبين، في جو تحفه الطمأنينة والسلامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

انتخابات مجلس النواب انتخابات البرلمان 2020 الوطنية للانتخابات الفجر

أخبار تهمك

إصابة نجمة شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

باتشيكو يطلب صفقتين جديدتين للزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

منذ حوالي 6 ساعات

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ حوالي 7 ساعات

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

"الوطنية للانتخابات": عدد الأصوات الصحيحة بالنظام الفردي 8 ملايين و38 ألفا و209 أصوات

منذ 33 دقيقة

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة في الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ 40 دقيقة

عاجل.. تأجيل دعوى مرتضى منصور ضد اللجنة الأولمبية

منذ أقل من ساعة

اتهام مكرر ضد محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

منذ ساعة و 18 دقيقة

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

موضوعات متعلقة

غدا.. منتدى الإعلام والانتخابات بين الهيئة الوطنية والمجلس الأعلى للصحافة قبل انتخابات الشيوخ

عاجل.. رئيس الهيئة الوطنية يعلن غلق باب الترشح لمجلس الشيوخ

الهيئة الوطنية: الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ على يومين

انتخابات مجلس الشيوخ.. برلماني يناشد المواطنين بالمشاركة بقوة

الغربية: زيادة إقبال المواطنين على صناديق انتخابات الشيوخ (صور )

'الوطنية للانتخابات' تعلن رسميًا نتيجة 'الشيوخ'.. ورسالة للشعب المصري

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 ص

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

01:51 م

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

11:48 ص

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

09:03 ص

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

11:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف