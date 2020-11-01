لاشين إبراهيم: انتخابات البرلمان كانت تنافسية.. وجائت في ظروف بالغة الصعوبة

قال المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن إجراءات انتخاب أعضاء مجلس النواب في مرحلتها الأولى انتهت منذ أيام، وتمت تحت إشراف قضائي كامل، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية تفاديًا لتفشي فيروس كورونا، ووسط تأمين كامل من جانب قوات الشرطة.

وأضاف في مؤتمر صحفي للهيئة اليوم، للإعلان عن نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، أن الهيئة سبق ودعت الناخبين للانتخابات، وأعلنت الجدول الزمني، في المدة المحددة للترشح، وتقدم عدد من المرشحين الفرادى والقوائم، وأعدت الهيئة القوائم، والتزمت حدود الشرعية الدستورية في الطعون والتنازلات، ووفاة أحد المرشحين.



وأكد رئيس الهيئة أن عدد المرشحين بلغ 1861 مرشحًا لنظام الفردي،و568 مرشحًا أصليًا واحتياطيًا بنظام القوائم، وأجريت الانتخابات في أيام ٢١ و ٢٢ و ٢٣ خارج مصر، وفي داخلها أيام ٢٤ و ٢٥.



وأوضح "إبراهيم" إن الانتخابات كانت انتخابات تنافسية لمن استوفى الشروط القانونية، وذلك وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، وفي ظل ظروف بالغة الصعوبة في العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا ورغم ذلك استطاع شعب مصر أن يجتاز هذه الظروف، ويثبت للعالم أنه قادر على مواجهة الصعوبات، وخرج ليدلي بصوته في انتخابات حرة نزيهة، وشجعه على ذلك الدول، من تطبيق للإجراءات الاحترازية حرصًا منها على سلامة الناخبين، في جو تحفه الطمأنينة والسلامة.