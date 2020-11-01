باكستان ترسل طائرة مساعدات طبية إلى سوريا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:34 م
مساعدات
مساعدات
وكالات
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أرسلت السلطات الباكستانية، اليوم الأحد، طائرة مساعدات طبية، لدعم جهود القطاع الصحي السوري في مواجهة فيروس كورونا.

 

وكانت طائرة المساعدات الطبية الباكستانية، وصلت إلى أرض المطار يرافقها عدد من المسؤولين الباكستانيين، وكان نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في استقبالهم.

 

ووفقًا لموقع "وورلد ميتر" المتخصص برصد إصابات كورونا في العالم، وصل عدد المصابين بالفيروس في سوريا إلى 5728، بينما وصل عدد الوفيات إلى 288.

 

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