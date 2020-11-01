"العربية للتصنيع" ومعهد التخطيط القومي يبحثان تعميق التصنيع المحلي

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:32 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
Advertisements
استقبل الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع،الدكتور "علاء زهران" رئيس معهد التخطيط القومي لبحث الخطوات التنفيذية للشراكة والتكامل بين العربية للتصنيع ومعهد التخطيط.

وتأتي تلك المباحثات في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا والمساهمة في تحقيق الخطة الإستراتيجية للتنمية الصناعية والتصدير.

وخلال اللقاء، تم عرض رؤية العربية للتصنيع بشان تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة ومنها الصناعات الطبية والسيارات وقطع الغيار ومحطات تحلية وتنقية المياه والصرف الصحي والطلمبات والعدادات الذكية والإلكترونيات والسكك الحديدية ووسائل النقل صديقة البيئة والتحول الرقمي والطاقة المتجددة وتحويل السيارات المتقادمة وتحويلها لسيارات صديقة للبيئة باستخدام الغاز الطبيعي.

كما تم أيضا خلال الإجتماع الإتفاق علي الشراكة والتحالف بين الهيئة العربية للتصنيع ومعهد التخطيط القومي والبدء في حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محليًا، وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الإحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الإستثمارية والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج.

في هذا الصدد، أكد الفريق "التراس"أهمية الشراكة مع معهد التخطيط القومي لدعم جهود الدولة لزيادة نسب المكون المحلي والقيمة المضافة للمنتجات المصرية، مؤكدًا أن فرص عودة الصناعة المصرية لريادتها متاحة الآن في ظل توافر الإرادة السياسية الجادة والمتابعة المستمرة للرئيس" عبد الفتاح السيسي" لبرامج تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا.

ولفت "التراس" إلي التعاون الوثيق مع كافة المراكز البحثية والجامعات لزيادة نسب المكون المحلي واهتمام العربية للتصنيع بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبري الشركات العالمية بما يسهم في نقل الخبرات الفنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية.

من جانبه، أوضح الدكتور "علاء زهران" أن أهداف مشروع تعميق التصنيع المحلي تتمثل بصفة أساسية في توسيع قاعدة الصناعات الثقيلة عمومًا وصناعة الآلات والمعدات خصوصًا، وثانيهما زيادة الإسهام المحلي في تقنيات الصناعة من خلال التطوير والإبتكارالتكنولوجي، إضافة لزيادة درجة تكامل الهيكل الإنتاجي للإقتصاد الوطني وتقوية التشابكات بين مختلف صناعاته وقطاعاته، والتقدم على طريق بناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية، وبما يسهم في النهاية في تحقيق الغايات الرئيسية للتنمية المستدامة من حيث توفير فرص عمل لائقة ومستدامة والإحلال محل الواردات وزيادة حجم الصادرات.

كما أكد "زهران" على أن خطة التعاون المشترك تعتمد علي تحقيق التكامل والشراكة بين معهد التخطيط القومي والهيئة العربية للتصنيع التي تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تُمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب علي الميزان التجاري لمصر وأيضًا في دعم قطاعات الصناعة المختلفة بالدولة ومساندة القطاع الخاص.

وأضاف أن المعهد يستهدف ضمن مشروع تعميق التصنيع المحلي توطين تكنولوجيا صناعة السيارات والسيارات الكهربائية صديقة البيئة بالتعاون مع العربية للتصنيع، مشيرًا إلي أهمية الوصول بالحد الأدنى لنسب المكون المحلي في مختلف القطاعات الصناعية لنسبة تفوق الـ٤٠٪.

وخلال تفقد وفد معهد التخطيط القومي معرض المنتجات والإمكانيات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع، أشاد" زهران " بمجهودات الهيئة لزيادة نسب التصنيع المحلي في مجالات الصناعة المختلفة، مؤكدًا أن معهد التخطيط القومي علي أتم الإستعداد لتقديم كافة التسهيلات وأوجه التعاون لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من إمكانيات العربية للتصنيع والخبرات المتراكمة للباحثين بمعهد التخطيط لتعميق التصنيع المحلي في هذه الصناعات القومية الهامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر العربية للتصنيع التصنيع المحلي

أخبار تهمك

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

اتهام مكرر ضد محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ حوالي 7 ساعات

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ حوالي 3 ساعات

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة في الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ 41 دقيقة

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

إصابة نجمة شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ حوالي 7 ساعات

"الوطنية للانتخابات": عدد الأصوات الصحيحة بالنظام الفردي 8 ملايين و38 ألفا و209 أصوات

منذ 33 دقيقة

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

منذ ساعة و 19 دقيقة

باتشيكو يطلب صفقتين جديدتين للزمالك

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. تأجيل دعوى مرتضى منصور ضد اللجنة الأولمبية

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 ص

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

01:51 م

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

11:48 ص

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

09:03 ص

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

11:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف