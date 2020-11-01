بنسبة مشاركة 28.6%.. 'الوطنية للانتخابات' تعلن نتائج المرحلة الأولى لسباق البرلمان

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:27 م
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
ميسون أبو الحسن
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أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان تمت بـ14 محافظة داخل مصر، وتمت خارجها، تحت إشراف قضائي كامل، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية، وسط تفشي فيروس كورونا المستجد، وحرص المواطنون على استحقاقهم الدستوري في المشاركة والتصويت.

وقال في مؤتمر صحفي للهيئة، اليوم، إن المقيدين بقوائم الانتخابات بلغوا ٣١ مليون ٧١٩و ٢٢٤ صوت، وبلغ عدد الحاضرين ٩ مليون و٦٩ ألف و٧٢٩، بنسبة مشاركة ٢٨.٦%.

وأضاف أن الأصوات الصحيحة لنظام الفردي بلغت ٨ مليون و٣٨ ألف ٢٠٩، والأصوات الباطلة لنظام الفردي بلغت مليون و٥ آلاف و٦٨٩ صوت، وبلغت الأصوات الصحيحة لظام القوائم ٧ مليون و٣٠٠ ألف و٢٧ صوت، والأصوات الباطلة لنظام القوائم ليون ٧٦٩ ألف ٧٠٢.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نتيجة التصويت بالمرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب، اليوم الأحد، من داخل مبنى ماسبيرو.

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