عاجل.. تأجيل دعوى مرتضى منصور ضد اللجنة الأولمبية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد تأجيل نظر دعوى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ضد اللجنة الأوليمبية.









وكان مرتضى منصور قد أقام دعوى قضائية طالب خلالها بوقف القرار الذي صدر ضده من اللجنة الأوليمبية بالإيقاف لمدة أربعة أعوام مع تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه وعزله من منصب رئيس الزمالك.









وألزمت اللجنة الأوليمبية نائب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء بالدعوة لإنتخابات على مقعد الرئيس بعد قرار إيقاف مرتضى لكن الأخير رفض تنفيذ هذا القرار.









وأجلت محكمة القضاء الإداري دعوى مرتضى منصور ضد اللجنة الأوليمبية لجلسة الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لحين الإطلاع على جميع المستندات.







