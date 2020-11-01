"الوطنية للانتخابات": ماراثون النواب كان تنافسي.. وتم بأعلى معايير الشفافية والنزاهة

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات، إن انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب كانت تنافسية وتمت بأعلى معايير الشفافية والنزاهة.





وأضاف "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي والمنعقد لإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه رغم تحديات جائحة كورونا، إلا أن شعب مصر العظيم استطاع أن يجتاز هذه الظروف باقتدار ويثبت للعالم أجمع أنه قادر على مواجهة التحديات، وشجعه على ذلك ما قامت به الدولة من توفير كافة الإجراءات الاحترازية.



