"الوطنية للانتخابات": ماراثون النواب كان تنافسي.. وتم بأعلى معايير الشفافية والنزاهة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:17 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات، إن انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب كانت تنافسية وتمت بأعلى معايير الشفافية والنزاهة.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي والمنعقد لإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه رغم تحديات جائحة كورونا، إلا أن شعب مصر العظيم استطاع أن يجتاز هذه الظروف باقتدار ويثبت للعالم أجمع أنه قادر على مواجهة التحديات، وشجعه على ذلك ما قامت به الدولة من توفير كافة الإجراءات الاحترازية.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات، أن الانتخابات تمت تحت إشراف قضائي كامل وبتأمين من الشرطة المصرية، وبمتابعة من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والأجنبية، وبتغطية من جانب الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية المحلية والدولية وفقًا للضوابط التي وضعتها الهيئة.

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