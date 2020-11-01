أردوغان يعلن حصيلة ضحايا زلزال إزمير

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:10 م
زلزال قوي
زلزال قوي
وكالات
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 58 قتيلا و896 مصابا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أعلنت أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 43 قتيلا، بينهم حالة غرق، وأُصيب 896 آخرون بجروح.

 

وقالت إدارة الكوارث التركية فى بيان: إن عمليات البحث والإنقاذ سجلت انهيار 17 مبنى حتى الآن، وفقًا لما أعلنته وكالة رويترز للأنباء.

 

وقالت شهود عيان لوكالة رويترز للأنباء، إن السكان خرجوا إلى الشوارع في حالة من الذعر في مدينة إزمير الساحلية بعد وقوع زلزال بقوة 6.6 ريختر في حوالي الساعة 11.50 بتوقيت جرينتش وغمرت مياه البحر بعض الأحياء بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر مما أدى إلى جرف فيضان من الحطام الداخلي.

 

وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن ستة أشخاص لقوا حتفهم، أحدهم بسبب الغرق، بينما أصيب 202 آخرين.

 

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