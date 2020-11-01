عاجل.. بدء مؤتمر "الوطنية للانتخابات" لإعلان نتيجة الجولة الأولى لماراثون النواب

انطلق مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.

وبدأ المؤتمر بعزف السلام الجمهوري.

يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل.



