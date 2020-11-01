ليفربول يستقر على بديل فان دايك

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:07 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إستقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي على مدافع جديد لتدعيم خط دفاع الريدز خلال الفترة المُقبلة بعد إصابة الهولندي فيرجيل فان دايك والذي سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 7 إلى 8 أشهر.


وإستقر يورجن كلوب المدير الفني للريدز على بير شورز مدافع أياكس الشاب البالغ من العمر 20 عاماً والذي لاقى إعجاب الألماني خلال موقعة الفريقين لحساب مباريات الجولة الأولى من مجموعات دوري ابطال أوروبا.


ويُقدم شورز مستوى مميز للغاية في الموسم الجاري ونجح في لفت أنظار الكثير من الأندية على رأسها ليفربول الذي سيجد منافسة قوية من جانب يوفنتوس وبرشلونة.

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