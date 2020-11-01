أسامواه جيان يعود للدوري الغاني

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:47 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
عاد أسامواه جيان الهداف التاريخي لمنتخب البلاك ستارز إلى الدوري المحلي في بلاده خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن وقع عقداً مع فريق نادي ليجون سيتيز.


وجاءت عودة جيان إلى الدوري الغاني بعد غياب سبعة عشر عاماً إحترف خلالها في الدوريات العربية والعالمية حيث شارك للمرة الأولى في الدوري المحلي مع فريق ليبرتي في عام 2003.


وكانت المحطة الإحترافية الأولى لجيان في الدوري الإيطالي عبر فريق نادي أودينيزي قبل أن ينتقل إلى فرق العين الإماراتي وغيرها من الأندية الأخرى.


ويُعتبر جيان أبرز النجوم التاريخيين في صفوف المنتخب الغاني حيث سبق وأن شارك في 109 مباراة نجح خلالهم في تسجيل 51 هدف ويُعتبر الهداف التاريخي لمنتخب بلاده وشارك في ثلاثة نسخ لكأس العالم 2006 ، 2010 ، 2014.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كأس العالم الدوري الغاني أسامواه جيان

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يٌقرر معاقبة كهربا بسبب أزمته مع محمد فضل

منذ حوالي 14 ساعة

اتهام مكرر ضد محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلى يرفض ضم مهاجم الرجاء المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تحذر: هذه المناطق ستشهد اليوم أمطار قد تصل لحد السيول

منذ أقل من ساعة

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ حوالي 21 ساعة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

موسيماني يشيد بإصرار صالح جمعة ويرفض الإستعجال في حسم مصيره

منذ ساعة الا ربع

إصابة نجمة شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

باتشيكو يطلب صفقتين جديدتين للزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على عودة الثنائي المرعب

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

في ذكري ميلاد محطم رقم "ميلا".. أسامواه جيان أسطورة البلاك ستارز وأصغر مسجل في تاريخ غانا

مدربون × كان 2019.. كويسي أبياه "قاهر الفراعنة" وأول مدرب "أسود" يقود غانا للمونديال

محمد صلاح مع المنتخب.. أرقام مذهلة لا تشفع لغياب الألقاب الدولية

بعد وفاته.. تعرف على أبرز المحطات في حياة "أجوجو" لاعب الزمالك السابق

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 ص

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

11:48 ص

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

11:36 ص

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

08:28 ص

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

08:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف