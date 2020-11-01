أسامواه جيان يعود للدوري الغاني

عاد أسامواه جيان الهداف التاريخي لمنتخب البلاك ستارز إلى الدوري المحلي في بلاده خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن وقع عقداً مع فريق نادي ليجون سيتيز.









وجاءت عودة جيان إلى الدوري الغاني بعد غياب سبعة عشر عاماً إحترف خلالها في الدوريات العربية والعالمية حيث شارك للمرة الأولى في الدوري المحلي مع فريق ليبرتي في عام 2003.









وكانت المحطة الإحترافية الأولى لجيان في الدوري الإيطالي عبر فريق نادي أودينيزي قبل أن ينتقل إلى فرق العين الإماراتي وغيرها من الأندية الأخرى.









ويُعتبر جيان أبرز النجوم التاريخيين في صفوف المنتخب الغاني حيث سبق وأن شارك في 109 مباراة نجح خلالهم في تسجيل 51 هدف ويُعتبر الهداف التاريخي لمنتخب بلاده وشارك في ثلاثة نسخ لكأس العالم 2006 ، 2010 ، 2014.



