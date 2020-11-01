تريزيجيه بديلاً ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن دين سميث ورالف هازنهاتل تشكيلة مباراة أستون فيلا ضد ساوثهامبتون والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد فيلا بارك لحساب مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


وجاءت تشكيلة استون فيلا على النحو التالي :-


حراسة المرمى : مارتينيز .

خط الدفاع : كونسا ، مينجز ، كاش ، تارجيت.

خط الوسط : باركلي ، لويز ، ماكجين ، تراوري.

خط الهجوم : واتكنز ، جريليش.


فيما جاءت تشكيلة ساوثهامبتون كالآتي :-


حراسة المرمى : ماكارثي.

خط الدفاع : والكر بيتيرس ، بيدناريك ، فيسترجارد ، بيرتراند.

خط الوسط : روميرو ، وارد براوس ، أرمسترونج ، والكوت.

خط الهجوم : إنجز ، أدامز.

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ساوثهامبتون الدوري الإنجليزي استون فيلا

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