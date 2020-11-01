بدء توزيع التابلت المدرسي على 657 طالبا بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية للبنين

شهد د. نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم عملية توزيع التابلت المدرسي على طلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية للبنين بحضور علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام وإيهاب عبد المقصود مدير إدارة التعليم الثانوي.





وأشار وكيل الوزارة إلى أن إجمالى المستحقين من عملية توزيع التابلت المدرسى 657 طالبا مقيدين بالصف الأول الثانوى بالمدرسة العريقة مضيفا أن توزيع التابلت اليوم يطال طلاب الصف الأول بالفصول من الأول إلى الثالث وذلك حسب الكشوف المعدة مسبقا مع إتباع الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.



