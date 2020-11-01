الأهلي بطل الأرقام القياسية في مشوار التتويج بـ"الدرع 42"

أقيمت مساء أمس السبت، احتفالية تسليم الأهلي "درع" الدوري الممتاز رقم 42 في تاريخه، وذلك عقب مباراة الفريق الأحمر ضد طلائع الجيش في الجولة الـ34 والأخيرة من عمر المسابقة المحلية، والتي فاز بها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

وكان النادي الأهلي حسم لقب بطولة الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه بالموسم المنقضي، منذ الجولة 28 من البطولة المحلية، وأنهي الفريق الأحمر المسابقة المحلية متربعا على قمة الترتيب برصيد 89 نقطة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز أرقام وإحصائيات النادي الأهلي في الدوري الممتاز هذا الموسم:-





- أرقام الأهلي في الدوري:





خاض الأهلي 34 مباراة في بطولة الدوري الممتاز بالموسم المنقضي، حقق الفوز في 28 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 74 هدفا، واستقبلت شباكه 8 أهداف، وحصد 89 نقطة.





- أقوي هجوم ودفاع بالدوري:





الأهلي صاحب أقوي خط هجوم في الدوري بتسجيله 74 هدفا، وأقوي خط دفاع بعد استقباله 8 أهداف فقط.





- الأكثر تحقيقا للانتصارات:





الأهلي حقق أكثر عدد من الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز برصيد 28 انتصارا ليعادل رقمه القياسي السابق كأكثر فريق تحقيقا للفوز في موسم واحد بالبطولة المحلية والذي سبق وحققه موسم 2017 / 2018.





- الأكثر حصدا للنقاط:





حصد النادي الأهلي 89 نقطة في مشواره ببطولة الدوري الممتاز بالموسم المنصرم، ليسجل رقما قياسيا جديدا في تاريخ البطولة كأكثر فريق حصدا للنقاط في موسم واحد، ليحطم رقمه السابق والذي حققه موسم 2017 / 2018 بحصد 88 نقطة.





- رقم قياسي في مرات التتويج بالدوري:





عزز النادي الأهلي رقمه القياسي في مرات التتويج بلقب الدوري برصيد 42 لقبا، متفوقا على أقرب ملاحقيه الزمالك صاحب الـ12 لقب فقط.





- الأكثر حفاظا على نظافة شباكه:





نجح الأهلي في الحفاظ على نظافة شباكه في 28 مباراة ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، ليعادل رقم الإسماعيلي والذي سبق وحققه موسم 1991 / 1992.



