أرتيتا يطارد رقم غائب عن أرسنال ضد مانشستر منذ 94 عاماً

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال اليوم الأحد مواجهة قوية للغاية ضد فريق نادي مانشستر يونايتد على ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.









وقال الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على تويتر أن مانشستر يونايتد لم يخسر ضد أرسنال على ملعب أولد ترافورد منذ ثلاثة عشر مباراة.









ويتطلع أرتيتا لدخول تاريخ الجانرز من خلال الإنتصار على الشياطين الحمر خاصةً أنه سيصبح ثاني مدير فني في تاريخ الأرسنال يفوز في أول مباراتين ضد الشياطين الحمر بعد هربرت تشابمان في عامي 1925، و1926.



