أرتيتا يطارد رقم غائب عن أرسنال ضد مانشستر منذ 94 عاماً

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:51 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال اليوم الأحد مواجهة قوية للغاية ضد فريق نادي مانشستر يونايتد على ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


وقال الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على تويتر أن مانشستر يونايتد لم يخسر ضد أرسنال على ملعب أولد ترافورد منذ ثلاثة عشر مباراة.


ويتطلع أرتيتا لدخول تاريخ الجانرز من خلال الإنتصار على الشياطين الحمر خاصةً أنه سيصبح ثاني مدير فني في تاريخ الأرسنال يفوز في أول مباراتين ضد الشياطين الحمر بعد هربرت تشابمان في عامي 1925، و1926.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال أرتيتا

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على عودة الثنائي المرعب

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

أزمة كهربا ومحمد فضل وتصريحات جديدة لماكرون وتقلبات جوية.. 8 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ حوالي 4 ساعات

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ نصف ساعة

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ أقل من ساعة

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ حوالي 4 ساعات

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ حوالي 19 ساعة

إصابة نجمة شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلى يرفض ضم مهاجم الرجاء المغربي

منذ ساعة و نصف

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

الحكم الأقرب لقيادة نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. الأهلي يٌقرر معاقبة كهربا بسبب أزمته مع محمد فضل

منذ حوالي 12 ساعة

اتهام مكرر ضد محمد صلاح

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

أرسنال ومانشستر يونايتد في قمة مثيرة لكسر عقدة أولد ترافورد

مانشستر يونايتد ضد ليفربول.. ماذا قدم كلوب ضد الشياطين الحمر ؟

محمد صلاح يسعى لفك نحسه التاريخي

اليوم.. مانشستر يونايتد يسعي للخروج من أزمة النتائج السلبية أمام نيوكاسل

أربعة مكاسب حققها أرتيتا بعد فوز أرسنال ضد مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي| تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد ضد كلوب بروج

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 ص

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

08:28 ص

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

11:36 ص

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

08:31 ص

اتهام مكرر ضد محمد صلاح

09:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف