التفاصيل الكاملة للهجوم المسلح في كندا

تتوالى عمليات الهجوم على الدول الأوروبية في ظاهرة غريبة من نوعها، وقد شهدت مدينة كيبيك بشرق كندا ليلة أمس السبت هجوم مسلح بالسيف على المارة مما أسفر عن مقتل شخصين وجرح خمسة آخرين.





وترصد " الفجر " في السطور التالية كافة التفاصيل عن الهجوم في كندا:





تفاصيل الواقعة:





وقعت الجريمة ليلة أمس السبت بالتزامن مع عيد الهالوين، حيث أقدم رجل مشتبه بيه ثيابا من العصور الوسطى ومسلحا بسلاح حاد علي قتل شخصين وجرح خمسة آخرين، بقرب من مقر السلطة التشريعية بمدينة كيبيك في شرق كندا.





إلقاء القبض علي أحد الأشخاص:





وأعلنت شرطة كيبيك عبر حسابها الرسمي علي موقع تويتر أنه "تم إلقاء القبض على مشتبه به في تنفيذ الاعتداء وجاري التحقيق معه"، كما أوضحت الشرطة أن مازالت دوافع الجريمة غير معلومة.





مناشدة من الشرطة للمواطنين:





وطالبت شرطة المقاطعة السكان بالباقء في منازلهم إلى حين القبض على الجاني، قبل أن تُعلن لاحقا أنها نجحت باعتقاله عليه.





وصف الشرطة الكندية للحادث:





وقال المتحدث باسم الشرطة، إتيان دويون: "لا يزال التحقيق جاريا لتحديد ما حصل، ولكن هذه هجمات خطيرة".





وأكدت الشرطة أنه تم نقل خمس ضحايا إلى مستشفى محلي، لم ترد أنباء فورية عن أوضاعهم.





وشهدت فرنسا، أمس السبت، حادث اعتداء على كاهن أرثوذكسي يوناني، في مدينة ليون الفرنسية، كما شهدت محاولة طعن في مكان آخر، وذلك بعد أيام قليلة من حادث الهجوم على كنيسة في مدينة نيس الفرنسية، وقطع رأس مدرس التاريخ "صامويل باتي"، على خلفية عرض الأخير رسوما مسيئة للرسول في أحد فصوله الدراسية.



