عاجل.. قرار صادم من إدارة ريال مدريد

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:39 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن قرار صادم من إدارة نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد سيقاطع الميركاتو الشتوي رغم رغبة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في تدعيم صفوفه.

 

وقالت الصحيفة: " لن يقوم ريال مدريد بأي صفقات في سوق الانتقالات الشتوية ، لكنه سيقوم ببيع لاعبين مثل يوفيتش وماريانو  إذا كانت العروض المقدمة جيدة".

 

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