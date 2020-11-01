لأول مرة منذ 5 أشهر.. أستراليا تسجل صفر إصابات كورونا

أعلنت السلطات الصحية في أستراليا، اليوم الأحد، أنها لم تسجل أي إصابات يومية جديدة بفيروس كورونا المستجد، الأحد، لأول مرة منذ ما يقرب من 5 أشهر، مما يمهد الطريق لمزيد من تخفيف القيود المتعلقة بالتباعد الاجتماعي.

وأكدت السلطات الأسترالية، أن ولاية فيكتوريا، وهي واحدة من بؤر تفشي الفيروس، وشهدت أكثر من 90 بالمئة من الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد، لم تسجل إصابات أو وفيات يومية جديدة لليوم الثاني على التوالي.

وكان وزير الصحة، غريغ هانت، قال إنه ومع عدم تسجيل إصابات جديدة بمرض كوفيد-19 في بقية أنحاء البلاد، فإن أستراليا تشهد أول يوم لها دون انتقال لعدوى المرض منذ التاسع من يونيو، ووجه الشكر عبر تويتر إلى الطواقم الطبية والشعب الأسترالي عموما.