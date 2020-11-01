ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 43 قتيلًا 896 جريحًا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:04 ص
زلزال قوي
زلزال قوي
وكالات
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أصدرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، صباح اليوم الأحد، بيانًا أعلنت فيه ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 43 قتيلا.

 

وقال البيان، إنه بالإضافة إلى مقتل 43 شخصا، بينهم حالة غرق، أُصيب 896 آخرون بجروح.

 

 وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ارتفاع عدد ضحايا تسونامي الجزئي إلى 12 قتيلًا وإصابة 419 جريحًا.

 

وقالت إدارة الكوارث التركية فى بيان: إن عمليات البحث والإنقاذ سجلت انهيار 17 مبنى حتى الآن، وفقًا لما أعلنته وكالة رويترز للأنباء.

 

وقالت شهود عيان لوكالة رويترز للأنباء، إن السكان خرجوا إلى الشوارع في حالة من الذعر في مدينة إزمير الساحلية بعد وقوع زلزال بقوة 6.6 ريختر في حوالي الساعة 11.50 بتوقيت جرينتش وغمرت مياه البحر بعض الأحياء بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر مما أدى إلى جرف فيضان من الحطام الداخلي.

 

وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن ستة أشخاص لقوا حتفهم، أحدهم بسبب الغرق، بينما أصيب 202 آخرين.

 

فيما أوضح مسئول تركي إن هناك تقاريرًا عن مبانٍ منهارة وأشخاص عالقين تحت الأنقاض في بعض أحياء إزمير ، إحدى المناطق السياحية الرئيسية في تركيا، وأضرار جزئية في الممتلكات في مقاطعات أخرى.

 

 

 

 

 

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