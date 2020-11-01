اتهام مكرر ضد محمد صلاح

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:49 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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فتح ديفيد مويس المدير الفني لفريق وست هام يونايتد النار على محمد صلاح نجم ليفربول  بعد الحصول على ركلة جزاء في مباراتهما ببطولة الدوري الإنجليزي والتي انتهت لصالح الريدز بهدفين مقابل.

 

وتعرض محمد صلاح لعرقلة حصل منها على ركلة جزاء حولها إلى هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 42.

 

وقال مويس لشبكة "بي بي سي" العالمية: "أنا مندهش من ركلة جزاء ليفربول في الشوط الأول.. لا أستطيع أن أصدق أننا نسمح بمنح هذه الأنواع من ركلات الجزاء لأنها بالنسبة لي ليست ركلة جزاء مستحقة".

 

وأضاف: "أعتقد أن محمد صلاح ألقى بنفسه على الأرض وكان من المفترض أن يتخذ الحكم قرارًا يناسب طريقة إلقاء محمد صلاح بنفسه على الأرض ولكنه اتخذ قرارًا مغايرًا في النهاية واحتسب علينا ركلة جزاء".


 

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