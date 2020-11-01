إستقرار بأسعار الدواجن اليوم الأحد 1-11-2020

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:37 ص
أسعار الفراخ
أسعار الفراخ
الفجر الإقتصادي
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إستقرت أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد 1-11-2020  ، حيث دئما تتراوح أسعار الفراخ البيضاء مابين 23و 24 جنيه للكيلو، حيث ارتفع الانتاج المحلي بنحو 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي لتصل الي 14 مليار دجاجة سنوياً.

 أسعار الدواجن البيضاء بين 23 و24 جنيهًا
 
وسجلت أسعار البط اليوم 40 جنيهًا للكيلو.

ووصلت أسعار الرومى اليوم 45 جنيها للكيلو فى السوق المحلية. 

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم  بين  7 و9 جنيهات لكتكوت الأهالي، 9 و11 جنيهًا لكتكوت الشركات.

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