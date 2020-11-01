موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

تمكن نادي ريال مدريد من تحقيق الفوز على نظيره هويسكا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





افتتح التسجيل لمصلحة ريال مدريد النجم البلجيكي إدين هازارد في الدقيقة 40، ثم أضاف كريم بنزيما الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.





وفي الشوط الثاني تمكن فيديريكو فالفيردي من تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 54، قبل أن يسجل دافيد فيريرو الهدف الأول لهويسكا في الدقيقة 74، وقبل نهاية المباراة بلحظات اختتم كريم بنزيما مهرجان الأهداف لريال مدريد بتسجيله الهدف الرابع.





وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد عند النقطة 16، يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، بيننا ظل هويسكا في المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط.





ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره فالنسيا، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب المستايا.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.



