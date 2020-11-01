الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:31 ص
الزمالك
الزمالك
ريهام عبد المحسن
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يكثف محمد عواد حارس مرمى الزمالك محاولاته من أجل الخروج من صفوف القلعة البيضاء بعد خروجه من حسابات المشاركة مع الفريق.

وكشفت تقارير صحفية أن محمد عواد قدم العديد من العروض خلال الأيام القليلة المقبلة لإدارة الفارس الأبيض من أجل الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ودخل مسئولو البنك الأهلي بالإضافة إلى سيراميكا كيلوباترا في مفاوضات مع محمد عواد للحصول على خدماته في الفترة المقبلة.

وفتح الاتحاد السكندري أيضًا باب المفاوضات مع محمد عواد بالإضافة إلى محمود جنش من أجل الحصول على خدمات واحد منهم قبل أن يتم التفاوض بشكل رسمي مع إدارة الزمالك على التعاقد مع أحد ثنائي حراسة المرمى في ظل صعوبة التعاقد مع جنش الذي ترفض إدارة القلعة البيضاء رحيله لأنه واحد من قادة الفريق.

كما أنه مفاوضات شفهية من جانب الإسماعيلي لاستعادة محمد عواد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ورفضت إدارة الزمالك فتح باب المناقشة في رحيل عواد خلال الفترة الحالية لحين الانتهاء من بطولة دوري أبطال إفريقيا ومعرفة ظروف فتح باب القيد.

ويسعى الزمالك لرحيل عواد من صفوفه بسبب راتبه الكبير الذي يشكل عبئا على الفارس الأبيض في ظل تواجده في المركز الرابع ضمن ترتيب حراس المرمى في النادي.

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محمد عواد رياضة دوري أبطال افريقيا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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