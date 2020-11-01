شبورة وأمطار تصل إلى رعدية.. تعرف على طقس اليوم الأحد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، بشأن طقس اليوم الأحد، الموافق 1 نوفمبر 2020، حيث جاءت التوقعات كالتالي:





طقس ساعات النهار

يسود ساعات النهار، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، و طقس مائل الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس مائل للحرارة علي جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس ساعات الليل

أما بالنسبة لساعات الليل، فمن المتوقع أن يسود طقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية، شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، ولطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء.





وتوقع خبراء الهيئة، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، والسلوم، ومطروح والإسكندرية، وأمطار متوسطة إلى رعدية تصل لحد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جمال البحر الأحمر، و أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب البلاد، وهي: أسيوط، المنيا، بحيرة ناصر، وأبو سمبل.

بيان بدرجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 27

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 17 والعظمى 24

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 26

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 22 والعظمى 26

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة في السويس الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة في العريش الصغرى 21 والعظمى 27

درجات الحرارة في رفح الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 27

درجات الحرارة في نخل الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 24 والعظمى 28

درجات الحرارة في طابا الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة في الطور الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة في قنا الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 19 والعظمى 32

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة في أبورماد الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 28 والعظمى 32