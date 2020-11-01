نجم منتخب مصر السابق: أحمد فتحي أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:32 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق أن أحمد فتحي يُعد أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم لما قدمه من آداء مميز مع الأهلي.
وأضاف حارس المنتخب السابق في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة Ten   مع الإعلامي محمد فاروق أن فتحي يُعد من اهم العناصر الاساسية المهمة للأهلي التي كانت لها تأثير قوي هذا الموسم خاصة وأنه شارك في الكثير من المراكز وقدم آداء مميز .


وتابع أن فتحي شارك في كل البطولات سواء مع الأهلي أو منتخب مصر ومستواه ثابت ويلعب بروح عالية جداً ، ومن الطبيعي تتويجه بلقب أفضل لاعب في مصر هذا الموسم

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