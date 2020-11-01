الأهلي يحسم مصير نجم الفريق المعار ويبلغه بالقرار
الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:57 ص
أمل الحلفاوي
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حسم مسئولو النادي الأهلي مصير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، صلاح محسن، المعار لصفوف فريق سموحة، بشأن عودته من عدمها خلال الفترة المقبلة.
وقام الأهلي بإبلاغ اللاعب بعودته لتمثيل الأحمر خلال الموسم الجديد، بعد انتهاء إعارته مع الفريق السكندري خلال الأيام القليلة المقبلة.
جدير بالذكر أن صلاح محسن تمت إعارته إلى صفوف سموحة، في يناير الماضي، إلى سموحة السكندري وقدم مستوى مميز.
وشارك صلاح محسن مع سموحة في 13 مباراة، وسجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفين آخرين.
وكان الأهلي أنهى مشواره في الدوري المصري الممتاز بفوز أمام طلائع الجيش بثلاثية نظيفة مساء أمس السبت.
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