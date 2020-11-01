الأهلي يحسم مصير نجم الفريق المعار ويبلغه بالقرار













حسم مسئولو النادي الأهلي مصير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، صلاح محسن، المعار لصفوف فريق سموحة، بشأن عودته من عدمها خلال الفترة المقبلة.





وقام الأهلي بإبلاغ اللاعب بعودته لتمثيل الأحمر خلال الموسم الجديد، بعد انتهاء إعارته مع الفريق السكندري خلال الأيام القليلة المقبلة.





جدير بالذكر أن صلاح محسن تمت إعارته إلى صفوف سموحة، في يناير الماضي، إلى سموحة السكندري وقدم مستوى مميز.





وشارك صلاح محسن مع سموحة في 13 مباراة، وسجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفين آخرين.



