صلاح عبد الله: لقطات تكريم أحمد فتحي مؤثرة والأروع لقطة مؤمن زكريا

امتدح الفنان صلاح عبد الله، المشاهد التي تخللت احتفالية النادي الأهلي بعد انتهاء مباراته مع طلائع الجيش بالتتويج بدرع الدوري.





وكتب خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر ""لقطات الإحتفال والتكريم لـ أحمد فتحي رائعة ومؤثرة والأروع والأكثر تأثيرًا لقطة إستناد مؤمن زكريا بذراعيه على كتفي زوجته لينزل الملعب ليشارك في تسليم الدرع لزملائه .. زملكاوى".





يذكر أن الفنان صلاح عبد الله يجسد دور حاكم المدينة فى مسلسل "جمال الحريم"، ويدعى الشيخ حسن، وابنته نور اللبنانية التى تقدم دور مذيعة خلال الأحداث، حيث يواصل عبد الله تصوير دوره فى المسلسل التى تدور أحداثه فى إطار تشويقى حول عالم الجن.





