تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباراتي ريال مدريد وبرشلونة









يتصدر الشاب انسو فاتى ترتيب هدافي الدوري الإسباني ويتنافس مع العديد من اللاعبين أبرزهم نجم برشلونة السابق لويس سواريز ولاعب أتليتكو مدريد الحالي ومع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.





وحقق ريال مدريد الفوز على فريق هويسكا ضمن مباريات الجولة الثامنة من الليجا الإسبانية برباعية مقابل هدف بينما تعادل برشلونة أمام ألافيس.





ترتيب هدافي الدوري الإسباني:-





1 – أنسو فاتي أربعة أهداف





2 – باكو ألكاسير أربعة أهداف





3 – لويس سواريز أربعة أهداف





4 – بورتو أربعة أهداف





5 – ميكيل أويارزابال أربعة أهداف





6 – خوسيه موراليس ثلاثة أهداف





7 – رودريجو مورينو ثلاثة أهداف





8 – فيديريكو فالفيردي ثلاثة أهداف





9 – اياجو أسباس ثلاثة أهداف





10 – جوميز ثلاثة أهداف





11 – كيكي ثلاثة أهداف



