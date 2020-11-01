أيمن اشرف: توقف الكورة بسبب كورونا آثر على آداء الفريق

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:27 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال أيمن اشرف لاعب النادي الأهلي أن هذا الموسم كان صعب جداً منذ بدايته وتخطينا صعوبات كثيرة من أجل ختام الموسم بشكل يليق بالاهلي 

وأكد اشرف في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق ، أن توقف النشاط الكروي كان له تأثير كبير على آداء اللاعبين عقب عودة الدوري ، لكن في وقت قصير إستطعنا أن نعود بشكل قوي ونستكمل بداية الموسم لتحقيق هدف الدوري .

وتابع أن الموسم لم ينتهي وهناك إستعداد تام خلال الفترة القادمة لبطولة افريقيا لإحراز اللقب ، وهو الهدف الأساسي للفريق.

وحقق النادى الأهلى لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة ال 42 فى تاريخه وللمرة الخامسة على التوالي واحتفل امس بالبطولة عقب الفوز بالجولة الأخيرة على حساب طلائع الجيش بثلاث أهداف مقابل لا شيء.

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برنامج البريمو ايمن اشرف الاهلي

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