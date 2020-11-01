تعرف على ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراتي ريال مدريد وبرشلونة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:57 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يتصدر ريال مدريد ترايب الدوري الإسباني بعد الفوز أمس على فريق هويسما برباعية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثامنة من الليجا الإسبانية.

وعاد إيدين هازارد النجم البلجيكي من جديد للمشاركة مع ريال مدريد وسجل هدف في مرمي هويسكا بينما تعادل برشلونة أمام ألافيس ليستمر فى النتائج السلبية بالدوري.

ترتيب الدوري الإسباني:-


1 – ريال مدريد 16 نقاط

2 – ريال سوسيداد 14 نقطة

3 – أتلتيكو مدريد 14 نقطة

4 – قادش 14 نقطة

5 – غرناطة 13 نقطة

6 – فياريال 12 نقطة

7 – إلتشي 10 نقاط

8 – خيتافي 10 نقاط

9 – أوساسونا 10 نقاط

10 – أتلتيك بيلباو 9 نقاط

11 – ريال بيتيس 9 نقاط

12 – برشلونة 8 نقاط

13 – ديبورتيفو ألافيس 8 نقاط

14 – إيبار 8 نقاط

15 – إشبيلية 7 نقاط

16 – فالنسيا 7 نقاط

17 – سيلتا فيجو 6 نقاط

18 – هويسكا 5 نقاط

19 – ليفانتي 4 نقاط

20 – بلد الوليد 3 نقاط

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