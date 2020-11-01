الشناوي: جماهير الأهلي هم المحرك الأساسي لكل الإنجازات

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:31 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على سعادته بختام مسابقة الدوري بعد تتويج الفريق باللقب، لافتًا إلى أن الفريق اجتاز موسمًا شاقًّا للغاية وحقق اللقب عن جدارة واستحقاق.

وأوضح عقب المباراة: «كان مهمًّا للغاية أن نختتم الموسم بمباراة قوية، ووجود مؤمن زكريا أسعدنا بشدة. الفريق حقق اللقب على الرغم من ظروف توقف المسابقة بسبب فيروس كورونا، وهو ما منح اللقب أهمية كبيرة».

وأشار إلى أن الفريق أغلق ملف بطولة الدوري وانتقل بتركيزه إلى بطولة إفريقيا، وأن اللاعبين والجهاز الفني لديهم إصرار كبير على الفوز باللقب من أجل إسعاد الجماهير.

وشدد الشناوي على أن المنافسة بين اللاعبين شريفة وتخدم أهداف الفريق، وأن جماهير الأهلي هم المحرك الأساسي والدافع الرئيسي وراء كل الإنجازات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جماهير الأهلي الشناوي الاهلي

أخبار تهمك

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

اليوم.. تامر حسني يطرح الأغنية الرابعة من ألبومه "خليك فولاذي"

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن سباب وفاة الممثل العالمي شون كونري صاحب شخصية "جيمس بوند"

منذ ساعة و 16 دقيقة

3 عقوبات متوقعة تنتظر طفل المرور صاحب واقعة الاعتداء على رجل شرطة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يدرس ضم «إيتو الكونغو» في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يضم "بديل" أحمد فتحي

منذ حوالي 10 ساعة

صدمة جديدة للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن موقعة الرجاء

منذ حوالي 6 ساعات

شقيقة شهيد الشهامة بالإسكندرية تكشف تفاصيل واقعة المشاجرة التي أودت بحياته

منذ حوالي 3 ساعات

التحقيق مع الطفل المتهم بالتعدي علي رجل مرور بالمعادي

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل مشادة كهربا وفضل في حفل تسليم درع الدوري

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يٌقرر معاقبة كهربا بسبب أزمته مع محمد فضل

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستقر على عودة الثنائي المرعب

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

إيهاب المباركي: " التتويج لم يكن هينا و أسعدنا الجماهير التي أسعدتنا" (فيديو)

رسالة رمضان صبحي لجماهير الأهلي

عبد الله عبد السلام: جماهير الأهلي «كلمة السر» في التتويج الإفريقي

محمد هاني: لن نتنازل عن الدوري وجاهز للمشاركة في أي مركز

ياسر إبراهيم: سعادتي لا توصف بأول بطولة لي مع الأهلي

مروان محسن: لا بديل عن الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

03:45 ص

الكشف عن سباب وفاة الممثل العالمي شون كونري صاحب شخصية "جيمس بوند"

12:32 ص

عاجل.. الأهلي يٌقرر معاقبة كهربا بسبب أزمته مع محمد فضل

12:04 ص

3 عقوبات متوقعة تنتظر طفل المرور صاحب واقعة الاعتداء على رجل شرطة

11:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف