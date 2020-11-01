موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة فى البريميرليج
الأحد 01/نوفمبر/2020 - 12:57 ص
علي ماهر حلمي
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يستضيف نادى مانشستر سيتي نظيره نادي ليفربول ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويدخل نادى ليفربول المباراة وهو فى صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 7 جولات من عمر البطولة بينما يحتل مانشتسر سيتي المركز الرابع.
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