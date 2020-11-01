رئيس جامعة الملك سلمان: لدينا 700 طالب حتى الآن (فيديو)

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:50 ص
الدكتور أشرف حسين
الدكتور أشرف حسين
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان، إنّ الجامعة تعتبر نموذجا لجامعات الجيل الرابع، وهي موجودة في محافظة جنوب سيناء، لافتَا إلى أنّ الجامعة تضم كليات الطب البشري وكليات الصيدلية، وكلية الهندسة، والعلوم.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمر خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أنّ الجامعة تشمل كلية متخصصة في الزراعات الصحراوية في منطقة رأس سدر، من أجل تنمية الزراعة في القطاعات الصحراوية سواء زراعة النباتات العطرية أو الطبية. 

وتابع  رئيس جامعة الملك سلمان، أنّ الجامعة تعمل على إعداد شراكة مع جامعة أمريكية لم يعلن عنها، وهذا من شأنه أن يؤثر بالإيجاب على تصنيف الجامعة، مضيفًا أنّ الجامعة في أول شهرين ضمت 700 طالب، وبدأت الدراسة في 17 أكتوبر الماضي.

ولفت إلى أنّ المقر الرئيسي للجامعة موجود في مدينة الطور، ويعتبر مدينة عالمية في حد ذاته، لأنه يقع على مساحة تصل لـ205 أفدنة، ويضم كليات القطاع الطبي وكليات الهندسة، لافتَا إلى أن هذا الفرع به تجهيزات على مستوى راق سواء في الإعاشة أو الإنشاءات أو المستوى التعليمي. 

وأشار إلى أن الجامعة تضم من 5% لـ7% من الجنسيات المختلفة سواء من العرب أو الأوروبيين، وبها طالبان من شرق أوروبا خلال الفترة الحالية. 

هذا، وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، جامعة الملك سلمان في مدينة شرم الشيخ، وكذلك عدد من المشروعات الأخرى مثل متحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.

وتعتبر جامعة الملك سلمان، أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کليات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 ألف طالب، وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي على مستوي الجمهورية، ولإعداد الشباب من الطلاب، وصقلهم علميًا وأكاديميًا على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل، وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وتتضمن كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والإدارية - السياحة والضيافة - العمارة - الألسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية- الفنون والتصميم.

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