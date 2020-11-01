رئيس جامعة حلوان: لدينا 3 حالات اشتباه بفيروس كورونا وليس إصابة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:27 ص
ماجد نجم
ماجد نجم
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، داخل الجامعة أمر غير دقيق، موضحًا أن ما تحت يداه من شهادات طبية تؤكد وجود حالتا اشتباه بكلية هندسة المطرية فقط بالإضافة إلى حالة اشتباه في كلية تربية رياضية بنات، معقبًا:"هناك فارق كبير بين الاشتباه في الحالة وبين تأكيد إصابتها بكورونا".

وأضاف "نجم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه على الفورو تم اتباع الإجراءات الطبية وعزل الحالات منزليًا والمتابعة معهم من أجل معرفة المخالطين واتخاذ ما يلزم تجاه ذلك، متابعًا:"لدينا 180 ألف طالب بالجامعة ولو عندنا حالات هنعلن عنها".

ولفت رئيس جامعة حلوان، إلى أنه منذ بداية العام الدراسى،وهناك اتباع لكافة الإجراءات الطبية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مستطردً:"بناشد الطلاب بإرتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى لحين مرور الجائحة".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 80 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99353 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 176 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 107376 حالات من ضمنهم 99353 حالة تم شفاؤها، و6258 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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