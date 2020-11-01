شاهد.. أول تعليق للشاب الذي فقد ثلاثة أطراف ويبيع كروت شحن بالقطارات

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:58 ص
عمرو جمعة الشحات
عمرو جمعة الشحات
شيماء حسن
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وجه عمرو جمعة الشحات، الشاب الذي فقد ثلاثة أطراف، وانتشرت صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يبيع كروت شحن داخل أحد القطارات، الشكر إلى مجلس الوزراء، ووزارة التضامن بعد استجابتها لحالته.

وقال "الشحات" في تصريحات لبرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "تعرضت لحادث قطار خلال عملي، تسبب في هذه الإعاقة، وكنت بييع كروت شحن في قطار أبوقير، ومكنتش أعرف أن فيه حد بيصورني".

وأضاف: "المحافظ كرمني وحصلت على مبلغ مالي، ووزارة التضامن استدعتني ودرست حالتي ورئاسة مجلس الوزراء قدمت ليا فرصة عمل وطرف صناعي، أشرفت القوات المسلحة على تركيبه، ولم أكن أتوقع أن يحدث هذا الأمر معي ولكن هي دي مصر".

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