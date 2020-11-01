شاهد.. أول تعليق للشاب الذي فقد ثلاثة أطراف ويبيع كروت شحن بالقطارات

وجه عمرو جمعة الشحات، الشاب الذي فقد ثلاثة أطراف، وانتشرت صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يبيع كروت شحن داخل أحد القطارات، الشكر إلى مجلس الوزراء، ووزارة التضامن بعد استجابتها لحالته.





وقال "الشحات" في تصريحات لبرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "تعرضت لحادث قطار خلال عملي، تسبب في هذه الإعاقة، وكنت بييع كروت شحن في قطار أبوقير، ومكنتش أعرف أن فيه حد بيصورني".



