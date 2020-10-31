زيدان يُعدد مكاسب ريال مدريد بعد الفوز على هويسكا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
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أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن البلجيكي إيدين هازارد نجم الفريق الملكي، قدم مباراة مميزة أمام هويسكا، في أول ظهور له كأساسي في الموسم مع المرينجي، وذلك عقب عودتيه من الإصابة الطويلة



وقال زيدان خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة التي احتضنها ملعب ألفريدو دي ستيفانو "سعيد للغاية بالمباراة التي قدمها، المباراة الماضية لعب 20 دقيقة، واليوم شارك لوقت أكبر منذ البداية. الجميع يعلم قيمة هازارد. لقد سجل هدفاً جميلاً اليوم، وكنا نحتاج إليه في الشوط الأول، لأن المباراة أصبحت مختلفة بعد الهدف".



كما أثنى المدرب الى التعاون بين اللاعبين داخل الملعب، في الوقت الذي أكد فيه أن عودة هازارد لن تؤثر على مشاركة البرازيلي فينيسيوس جونيور.



وقال في هذا الصدد "إيدين يلعب في الجانب الأيسر، وهو المركز المفضل لفيني (يقصد فينيسيوس)، ولكننا سنرى كيف ستسير الأمور".



وأكد زيدان أن النجم البلجيكي لا يعاني من أي آلام أو مشاكل في كاحل القدم اليمنى بعد المجهود الذي قام به في المباراة.



وأوضح "الجميع سعيد بالمباراة التي قدمها، وبأداء الفريق بشكل عام. هازارد بحالة جيدة، ولا يعاني من أي آلام. سعيد بالهدف الذي سجله، وكذلك زملائه".



وشدد مدرب الفريق الملكي في نهاية تصريحاته على أهمية الانتصار الذي تحقق على أويسكا، دون التطرق أو التفكير في المباراة المصيرية في دوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل أمام إنتر ميلانو الإيطالي.



من جانبه، تحدث هازارد نفسه في تصريحات بعد اللقاء، حيث أكد أنه سعيد للغاية بالهدف "الجميل" الذي سجله.



وقال هازارد في مقطع فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي "أهلا بالجميع. أنا سعيد بالعودة، وبتسجيل هذا الهدف الجميل. هذا الهدف لكم. أتمنى رؤيتكم قريبا في المدرجات. إلى اللقاء!".



كما أقر صاحب الـ29 عاما بأنه من الطبيعي ألا يكون في أفضل حالة بدنية بعد الغياب الطويل.



وقال النجم البلجيكي ضاحكا "أشعر بالتعب. ولكني أريد مزيداً من المباريات. الحالة الفنية والبدنية ستتحسن بالمشاركة في المباريات. أمامنا مباراة أخرى في غضون 3 أيام، وعلينا مواصلة الاستعداد للوصول إليها في أفضل حالة".

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