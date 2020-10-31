تفاصيل مشادة كهربا وفضل في حفل تسليم درع الدوري

شهدت حفل تسليم النادي الأهلي درع الدوري رقم 42 في استاد “الأهليWE السلام”، مشادة قوية بين محمود كهربا صانع ألعاب الأهلي، ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري.

وبدأت المشادة عند دخول محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومؤمن زكريا لاعب الفريق، ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية لتسليم فريق الأهلي درع الدوري، حيث اشتبك الأخير مع كهربا وحدثت مشادة وتطاول بالأيدي بينهما ولكن سرعان ما انتهي الأمر وعاد اللاعبين للاحتفال بلقب البطولة.

وحسم النادي الأهلي لقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه منذ الجولة 28 من المسابقة.

وحقق الأهلي الفوز بثلاثية نظيفة اليوم حساب فريق طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في ختام الدوري الممتاز.