أديب عن أزمة فرنسا: لا يجب أن يتحول الأمر إلى استعداء للمجتمع

قال الكاتب الصحفي، عماد الدين أديب، في تعليقه على ما يحدث في فرنسا حاليًا بعد قضية الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، إن هذه القضية أخذت أبعاد شديدة الخطورة على العلاقات الفرنسية العربية والإسلامية.





وأضاف "أديب" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن المساس بسيدنا رسول الله هي مسألة شديدة الحساسية.





وتابع: "فرنسا دولة علمانية ومدنية مازالت تعيش في نفس تأثيرات الثورة الفرنسية التي كان لها موقف من الكنيسة وتؤمن بالحرية المطلقة ولا يوجد عندها مقدسات والمقدس الوحيد هو موضوع المحرقة التي حدثت في ألمانيا النازية وغير ذلك كل شيء متاح".





واستطرد: "في الثقافة الفرنسية كل شيء مباح وكل شخصية قابلة لانتقادها أو الوصول إلى السخرية منها من قبيل حرية الرأي، وفرنسا أصبحت حاليا تضم 8 مليون مسلم الذين اكتسبوا الجنسية الفرنسية وأصبحوا جزء ومكون من المجتمع الفرنسي".



