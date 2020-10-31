3 عقوبات متوقعة تنتظر طفل المرور صاحب واقعة الاعتداء على رجل شرطة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المحامي زكريا إسماعيل، إن الطفل الذي أهان رجل المرور، بعد قيادته بدون رخصة، تنتظره 3 عقوبات متوقعة، بسبب ما قام به من تجاوزات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الطفل ارتكب مجموعة مخالفات، أولها القيادة بدون رخصة، وعقوبتها تقع على والد الطفل، بالحبس من أسبوع لـ3 سنوات.

وتابع: "الجريمة الثانية، أن الطفل تعمد أنه يسير بالسيارة بدون رخصة، وعقوبتها الغرامة المالية أو الحبس 6 أشهر، والجريمة الثالثة أن أمين الشرطة لو تعرض للضرر الجسدي سُيدان هنا والد الطفل، والعقوبة الحبس من أسبوع لـ3 سنوات"ة الى تخصصات تقليدية، نحن ندخل عصر وظائف المستقبل"


كما أكد مصدر أمني ان الطفل المتهم بصدم رجل مرور استوقفة لفحص أوراق السيارة تم القبض عليه في منطقة المعادي الجديدة التابعة لدائرة قسم شرطة البساتين.


وأضاف المصدر أن الطفل نجل قاضي بأحد محاكم محافظة القاهرة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر استيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز رخصة السيارة ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطي.

ولاقى تماسك رجل الشرطة فى التعامل مع الطفل إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالقبض عليه ومعاقبة من سمح له بالقيادة.

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